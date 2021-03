Milan, riscatto Tomori: la dirigenza ha già preso una decisione (Di domenica 28 marzo 2021) Milan, tra i piani finanziari un riscatto che arriverà con certezza, lo conferma questa mattina un’analisi di Gazzetta dello sport Milan, tra i piani finanziari un riscatto che arriverà con certezza. Si tratta di Fikayo Tomori, un prestito quello con il Chelsea che il Milan vorrà certamente onorare con il riscatto del giocatore che al momento è fissato a 28 milioni di euro. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Nel progetto finanziario rossonero, la cifra sarebbe già stanziata, previo tentativo di sconto che aprirebbe una serrata trattativa con i blues, memori dell’affare Bakayoko, sfumato con tanto di delusioni varie. Il Milan però questa volta sembra davvero intenzionato a chiudere. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021), tra i piani finanziari unche arriverà con certezza, lo conferma questa mattina un’analisi di Gazzetta dello sport, tra i piani finanziari unche arriverà con certezza. Si tratta di Fikayo, un prestito quello con il Chelsea che ilvorrà certamente onorare con ildel giocatore che al momento è fissato a 28 milioni di euro. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Nel progetto finanziario rossonero, la cifra sarebbe già stanziata, previo tentativo di sconto che aprirebbe una serrata trattativa con i blues, memori dell’affare Bakayoko, sfumato con tanto di delusioni varie. Ilperò questa volta sembra davvero intenzionato a chiudere. Leggi su ...

