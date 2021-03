Maria Elena Boschi | «La preghiera la prima notte con Giulio Berruti? Ecco come è andata»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 28 marzo 2021) «Sono stata molto fortunata, crescere in una famiglia in cui ti senti molto amata e supportata ti dà fiducia in te stessa. La politica? È arrivata all’improvviso. Ho sempre pensato che avrei lavorato per la giustizia. Poi l’incontro con Renzi a Firenze e il suo modo rivoluzionario di fare politica mi ha affascinato». Cosìospite a “Verissimo”, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’esponente di Iv è apparsa sotto una luce nuova: imbarazzata addirittura quando il discorso è scivolato sulla sua storia d’amore con. leggi anche l’articolo —>in Procura: «Uno stalker mi perseguita», molestata da settimane «Va bene, sono molto contenta, penso si veda, per ...