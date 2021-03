Kazakistan Francia, Deschamps: «Avremmo dovuto segnare più gol» (Di domenica 28 marzo 2021) Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato dopo la vittoria contro il Kazakistan: queste le sue dichiarazioni Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato dopo la vittoria contro il Kazakistan ai microfoni di TF1. «Quello di oggi è un buon risultato anche se Avremmo potuto segnare più gol per le occasioni che abbiamo avuto. Il loro portiere, che è un veterano, ha giocato molto bene. Ora dobbiamo recuperare in vista della terza partita di qualificazione che arriverà presto. Il nostro unico rimpianto è che non abbiamo sfruttato tutte le occasioni avute nella ripresa. Dembelé ha segnato e sono contento per come ha giocato: ha qualità tecniche eccellenti, ha fatto un gol bellissimo. Può essere sempre decisivo e può esserlo ancora di più, ma oggi ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Didier, ct della, ha parlato dopo la vittoria contro il: queste le sue dichiarazioni Didier, ct della, ha parlato dopo la vittoria contro ilai microfoni di TF1. «Quello di oggi è un buon risultato anche sepotutopiù gol per le occasioni che abbiamo avuto. Il loro portiere, che è un veterano, ha giocato molto bene. Ora dobbiamo recuperare in vista della terza partita di qualificazione che arriverà presto. Il nostro unico rimpianto è che non abbiamo sfruttato tutte le occasioni avute nella ripresa. Dembelé ha segnato e sono contento per come ha giocato: ha qualità tecniche eccellenti, ha fatto un gol bellissimo. Può essere sempre decisivo e può esserlo ancora di più, ma oggi ha ...

