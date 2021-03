Italia Under 21 yin e yang: la calma di Nicolato, la furia rossa di Rovella e compagni (Di domenica 28 marzo 2021) Italia Under 21 ancora pienamente in corsa nell’Europeo di categoria dopo il pareggio con la Spagna, ma le troppe espulsioni stridono con l’atteggiamento serafico di Nicolato Un’Italia Under 21 da nero e bianco, da yin e yang per definirla con gli opposti principi dell’antica filosofia cinese. Se lo 0-0 contro la Spagna è risultato positivo in sé per sé, ciò che rimane più nella mente è l’incredibile sequenza di espulsioni che sta caratterizzando la fase a gironi del campionato Europeo. Della follia di Tonali si già è parecchio discusso, anche su questi schermi, ma la sfida contro la Repubblica Ceca aveva portato in dote, si fa per dire, anche le squalifiche di Marchizza e Gabbia. Se lo spezzino ha pagato un intervento di gioco, il difensore milanista si è iscritto al torneo delle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021)21 ancora pienamente in corsa nell’Europeo di categoria dopo il pareggio con la Spagna, ma le troppe espulsioni stridono con l’atteggiamento serafico diUn’21 da nero e bianco, da yin eper definirla con gli opposti principi dell’antica filosofia cinese. Se lo 0-0 contro la Spagna è risultato positivo in sé per sé, ciò che rimane più nella mente è l’incredibile sequenza di espulsioni che sta caratterizzando la fase a gironi del campionato Europeo. Della follia di Tonali si già è parecchio discusso, anche su questi schermi, ma la sfida contro la Repubblica Ceca aveva portato in dote, si fa per dire, anche le squalifiche di Marchizza e Gabbia. Se lo spezzino ha pagato un intervento di gioco, il difensore milanista si è iscritto al torneo delle ...

