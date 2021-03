Genoa | Ballardini | “Tornare qui una splendida follia | attaccamento e passione alla base della scelta”

(Di domenica 28 marzo 2021) Davidesul suo ritorno al.Il tecnico dei rossoblu ha stravolto la stagione del Grifone. Dopo un inizio di annata al di sotto di qualsiasi aspettativa, la formazione ligure si è rapidamente tirata fuori dlotta per non retrocedere grazie soprattuttonuova gestione del tecnico di Ravenna, tornato per la terza volta all'ombra del farono. Ecco le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Secolo XIX :"Una, una squadra che ormai fa partemia vita. Siamo venuti e tornati tante volte, spesso la parte affettiva ti farebbe dire di no, sarebbe più comodo andare da altre parti dove sentirei meno responsabilità. Ma proprio per questo ho parlato di voglia matta, serve un po' di ...

... da quando il loro rapporto è ripreso, stanno facendo cose incredibili… IL FUTURO DI, parlaSul rapporto colha detto: 'Una splendida follia, una ...Gli alfieri delnella nazionale under 21 non hanno concluso il match con la Spagna finito 0 - ... proprio come gli chiedein rossoblù. Peccato per l'espulsione, secondo giallo ...Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, si è concesso a Il Secolo XIX, commentando la vicenda riguardante le dimissioni di Cesare Prandelli e non solo: "Non essendone al ...L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato al quotidiano Il Secolo XIX raccontando il suo ritorno e parlando della sua squadra.