Francesco Renga pubblica un video su Instagram e Ambra Angiolini commenta "Per te …", il web impazzisce (Di domenica 28 marzo 2021) Francesco Renga è uno dei cantanti di grande successo del nostro paese, reduce da un discreto successo ottenuto alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. In quest'ultimo periodo sembra che sia stato particolarmente al centro del gossip per alcuni scambi di battuta con l'ex moglie Ambra Angiolini. In molti sembra abbiano ipotizzato che tra di loro ci fosse un ritorno di fiamma, smentito in primis dall'attrice e poi anche dal cantante. Francesco Renga e Ambra Angiolini dopo la fine della loro storia I due hanno vissuto una storia d'amore molto bella e intensa, dalla quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Poi però, tutto si è interrotto ed entrambi hanno preso delle strade diverse. Dopo circa 10 anni di amore, i due hanno deciso di ...

