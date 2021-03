F1, quando la prossima gara? GP Emilia-Romagna 2021: date, programma, orari, tv. Appuntamento a Imola! (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’esordio di Sakhir, è già tempo di pensare al secondo Appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dal Bahrain, infatti, si tornerà nel Vecchio Continente, con il Gran Premio dell’Emilia Romagna del weekend del 16-18 aprile. Si correrà, come successo nel mese di novembre, sul tracciato di Imola che, quindi, tornerà nuovamente protagonista nel mondo del motorsport. La gara, inserita in calendario al posto del Gran Premio della Cina, riporterà il Circus in Italia in uno dei tracciati più iconici della storia recente. Il ritorno del 2020 ha già regalato grandi emozioni a piloti e fan di tutto il mondo, in un circuito quando mai spettacolare, con i suoi sali-scendi meravigliosi. Il primo novembre la vittoria andò al solito Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo sarà in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’esordio di Sakhir, è già tempo di pensare al secondodel Mondiale di Formula Uno. Dal Bahrain, infatti, si tornerà nel Vecchio Continente, con il Gran Premio dell’del weekend del 16-18 aprile. Si correrà, come successo nel mese di novembre, sul tracciato di Imola che, quindi, tornerà nuovamente protagonista nel mondo del motorsport. La, inserita in calendario al posto del Gran Premio della Cina, riporterà il Circus in Italia in uno dei tracciati più iconici della storia recente. Il ritorno del 2020 ha già regalato grandi emozioni a piloti e fan di tutto il mondo, in un circuitomai spettacolare, con i suoi sali-scendi meravigliosi. Il primo novembre la vittoria andò al solito Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo sarà in ...

