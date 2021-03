Bergoglio, Draghi (e Cartabia). Solo un saluto ma guardando al futuro (Di domenica 28 marzo 2021) Papa Francesco, icona planetaria della vulnerabilità dell’uomo di fronte alla pandemia e testimone dell’affidamento totale a Cristo ai piedi della Croce. Mario Draghi, icona italiana di autorevolezza e competenza internazionale, alle prese con la difficile ricostruzione, economica e sociale, di un Paese smarrito e sospeso che registra, ancora una volta, le insufficienze delle politiche europee e la fragilità del pensiero politico italiano. A lato, Marta Cartabia, competente, rigorosa e discreta custode di un Diritto che, al di là di impellenti riforme tecniche, necessita, in tutte le pieghe del settore Giustizia, di un forte recupero di eticità perché incide sulla pelle della gente e nel tessuto collettivo del Paese. Senza aggettivazioni né dietrologie, è la fotografia del primo incontro tra il Papa argentino ed il premier italiano, in occasione ... Leggi su formiche (Di domenica 28 marzo 2021) Papa Francesco, icona planetaria della vulnerabilità dell’uomo di fronte alla pandemia e testimone dell’affidamento totale a Cristo ai piedi della Croce. Mario, icona italiana di autorevolezza e competenza internazionale, alle prese con la difficile ricostruzione, economica e sociale, di un Paese smarrito e sospeso che registra, ancora una volta, le insufficienze delle politiche europee e la fragilità del pensiero politico italiano. A lato, Marta, competente, rigorosa e discreta custode di un Diritto che, al di là di impellenti riforme tecniche, necessita, in tutte le pieghe del settore Giustizia, di un forte recupero di eticità perché incide sulla pelle della gente e nel tessuto collettivo del Paese. Senza aggettivazioni né dietrologie, è la fotografia del primo incontro tra il Papa argentino ed il premier italiano, in occasione ...

