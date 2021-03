Vaccini | è Stato un disastro Scrive Mastrapasqua

(Di sabato 27 marzo 2021) Non so quante fossero le pezze colorate dell’abito di Arlecchino, probabilmente più di 20. Ma anche venti sono una bella arlecchinata. Peccato che in questo caso ci sia poco da ridere. Procedere con una organizzazione efficace per contrastare una pandemia è necessario. Ma una organizzazione efficace non si costruisce con venti diversi sistemi di vaccinazione, venti diversi sistemi di acquisto, venti diverse priorità per compilare gli elenchi dei cittadini da convocare. La tabellina del venti è quella dell’ultima versione del federalismo regionale. La parodia di una cosa seria. Era serio invocare il principio di sussidiarietà, secondo il quale “l’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore”. Ma ...

