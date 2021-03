The Last of Us Parte 2, il designer Pete Ellis discute sull'ingannare le aspettative dei giocatori (Di sabato 27 marzo 2021) In un intervento sul sito Gamasutra, Pete Ellis, game designer di Naughty Dog ha illustrato l'importanza di stravolgere le convenzioni e sovvertire le aspettative dei giocatori, per realizzare giochi appassionanti e ad elevato impatto. Per spiegare meglio il suo punto di vista, ha offerto come esempio una sequenza, ideata da lui, proveniente dal suo ultimo lavoro, The Last of Us Parte 2. Si tratta di una sequenza potenzialmente spoiler, quindi se non avete ancora giocato al capolavoro Naughty Dog, vi invitiamo a non proseguire la lettura. Se invece avete finito il gioco o non vi preoccupate di questi reveal, leggete pure senza problemi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 marzo 2021) In un intervento sul sito Gamasutra,, gamedi Naughty Dog ha illustrato l'importanza di stravolgere le convenzioni e sovvertire ledei, per realizzare giochi appassionanti e ad elevato impatto. Per spiegare meglio il suo punto di vista, ha offerto come esempio una sequenza, ideata da lui, proveniente dal suo ultimo lavoro, Theof Us2. Si tratta di una sequenza potenzialmente spoiler, quindi se non avete ancora giocato al capolavoro Naughty Dog, vi invitiamo a non proseguire la lettura. Se invece avete finito il gioco o non vi preoccupate di questi reveal, leggete pure senza problemi. Leggi altro...

Advertising

acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - marioalbanese1 : RT @VlnN94: A Paulo Dybala chiedo di rientrare, portarci in Champions, farci vincere la Coppa Italia, e a fine stagione mollare questa soci… - Norb_Lawrence : RT @worldpainting2: The Last Supper (1310-1320) Pietro Lorenzetti - weniuslab : WAIT TONIGHT IS THE LAST EPISODE OF SEASON 2 ASDFGHJKKSGSHSHSHSJKSJK - fdrp16 : RT @VlnN94: A Paulo Dybala chiedo di rientrare, portarci in Champions, farci vincere la Coppa Italia, e a fine stagione mollare questa soci… -