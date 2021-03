Quarto giorno di blocco del Canale di Suez, dragaggio completato: cominciano i tentativi di spostare il gigante Ever Given (Di sabato 27 marzo 2021) Ci sono oltre 200 navi ferme nel Canale di Suez, in Egitto, dove il porta-container gigante Ever Given è incagliato da quattro giorni in seguito a una tempesta di sabbia. L’auspicio dell’armatore giapponese, Yukito Higaki, è che l’imbarcazione possa essere liberata oggi, sbloccando uno dei collegamenti marittimi più importanti al mondo su cui viaggia circa il 10% del commercio globale. Nel frattempo i lavori vanno avanti. Oggi l’Authority del Canale di Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio e l’inizio delle manovre di rimorchio. Adesso entreranno in gioco almeno nove giganteschi rimorchiatori. Non si preannuncia un lavoro facile. «Processo tecnico e complesso» «L’ammiraglio Rabie ha spiegato che le manovre di ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Ci sono oltre 200 navi ferme neldi, in Egitto, dove il porta-containerè incagliato da quattro giorni in seguito a una tempesta di sabbia. L’auspicio dell’armatore giapponese, Yukito Higaki, è che l’imbarcazione possa essere liberata oggi, sbloccando uno dei collegamenti marittimi più importanti al mondo su cui viaggia circa il 10% del commercio globale. Nel frattempo i lavori vanno avanti. Oggi l’Authority deldiha annunciato la fine delle operazioni die l’inizio delle manovre di rimorchio. Adesso entreranno in gioco almeno noveschi rimorchiatori. Non si preannuncia un lavoro facile. «Processo tecnico e complesso» «L’ammiraglio Rabie ha spiegato che le manovre di ...

