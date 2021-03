Pellè: “D’Aversa simile a Conte, lavorerebbero 24 ore al giorno se fosse possibile” (Di sabato 27 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Graziano Pellè ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del Parma: “Ero in scadenza di contratto e d’accordo con lo Shandong Luneng, dopo quattro anni e mezzo di successi, abbiamo deciso di separarci. Il Parma, anche per la necessità che c’era in quel momento, ha dimostrato di volermi: ho ascoltato il presidente Krause, mi ha fatto subito una buona impressione e ho accettato. Mi piacciono le sfide. È un momento delicato della stagione e dobbiamo restare concentrati novanta minuti. Gli avversari non stanno a guardare, come ha dimostrato il Genoa qui al Tardini: quando hanno la possibilità, attaccano e capita di subire gol ogni volta che tirano. Noi, invece, dobbiamo essere più cattivi quando creiamo occasioni. C’è poco tempo, non possiamo permetterci di voltarci indietro e pensare al passato: ora i punti persi contro il Genoa ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Grazianoha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del Parma: “Ero in scadenza di contratto e d’accordo con lo Shandong Luneng, dopo quattro anni e mezzo di successi, abbiamo deciso di separarci. Il Parma, anche per la necessità che c’era in quel momento, ha dimostrato di volermi: ho ascoltato il presidente Krause, mi ha fatto subito una buona impressione e ho accettato. Mi piacciono le sfide. È un momento delicato della stagione e dobbiamo restare concentrati novanta minuti. Gli avversari non stanno a guardare, come ha dimostrato il Genoa qui al Tardini: quando hanno la possibilità, attaccano e capita di subire gol ogni volta che tirano. Noi, invece, dobbiamo essere più cattivi quando creiamo occasioni. C’è poco tempo, non possiamo permetterci di voltarci indietro e pensare al passato: ora i punti persi contro il Genoa ...

