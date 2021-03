Finto ginecologo di nuovo in aula Cinque vittime parti civili (Di sabato 27 marzo 2021) di Stefania Totaro Cinque ragazze si sono costituite parti civili nel secondo processo con il rito abbreviato sulle nuove accuse per il Finto ginecologo che abusava di ragazzine minorenni, già ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 27 marzo 2021) di Stefania Totaroragazze si sono costituitenel secondo processo con il rito abbreviato sulle nuove accuse per ilche abusava di ragazzine minorenni, già ...

Ultime Notizie dalla rete : Finto ginecologo Finto ginecologo di nuovo in aula Cinque vittime parti civili di Stefania Totaro Cinque ragazze si sono costituite parti civili nel secondo processo con il rito abbreviato sulle nuove accuse per il finto ginecologo che abusava di ragazzine minorenni, già condannato per altri fatti analoghi a 5 anni e 8 mesi di reclusione in appello e che intanto ha chiesto al Tribunale del Riesame di venire ...

Si spaccia per chirurgo plastico, la stordisce e poi abusa sessualmente di lei: arrestato un 35enne ... spacciandosi anche come ginecologo, le avrebbe eseguito dei "ritocchini" nelle parti intime, ... impossibilita a muoversi, il finto medico l'avrebbe allora invitata a fermarsi per la notte con la scusa ...

