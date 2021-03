Decreto Covid, Draghi studia nuove regole: tutte le proposte (Di sabato 27 marzo 2021) Il premier Mario Draghi studia nuove regole in vista del prossimo Decreto. Proroga dele restrizioni fino al 30 aprile ed Italia ancora in zona rossa. Mario Draghi è al lavoro per il prossimo Dpcm che dovrebbe essere annunciato per il 6 aprile, dove l’Italia capirà le nuove regole da seguire per limitare il propagarsi della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Il premier Marioin vista del prossimo. Proroga dele restrizioni fino al 30 aprile ed Italia ancora in zona rossa. Marioè al lavoro per il prossimo Dpcm che dovrebbe essere annunciato per il 6 aprile, dove l’Italia capirà leda seguire per limitare il propagarsi della L'articolo proviene da Inews.it.

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - davidgiuliodori : RT @DAVIDPARENZO: #Covid,#Draghi: 'Sanzioni a operatori sanitari non vaccinati, ci sarà un decreto' Daje ?? - PisaToday : Covid, in arrivo il nuovo decreto: dopo Pasqua scuole aperte anche in zona rossa -