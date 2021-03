Akash Kumar contro Ilary Blasi | «Non so chi sia»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 marzo 2021) Dopo l'abbandono dall'Isola dei Famosi,è tornato ad attaccare il reality honduregno. Nello specifico, il modello si è scagliato, tirando in ballo anche la popolarità del marito Francesco Totti.ha abbandonato L'Isola dei Famosi da qualche giorno e ha iniziato una specie di battaglia personale sui social. Non è arrabbiato con i telespettatori, visto che ha scelto lui di non rimanere in gara a Parasite Island, ma con altri soggetti. Dopo aver attaccato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, il modello si è scagliato anche, criticando lei e ...