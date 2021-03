Acquisto della seconda casa, imposte da pagare e consigli per risparmiare (Di sabato 27 marzo 2021) Se si ha già una casa di proprietà, decidere di investire in un secondo immobile può portare i suoi frutti: oltre a potersi godere un ambiente diverso o uno svago rispetto alla vita di tutti i giorni, si può anche pensare di fare un vero e proprio investimento per il futuro. Bisogna però avere ben presenti i costi a cui si va incontro. Tasse e imposte per la seconda casa Quando si acquista una seconda casa non si deve pensare di dover affrontare solo la spesa iniziale o magari i costi di ristrutturazione e manutenzione: avere due proprietà significa spendere di più anche in termini di tasse e imposte. Se infatti la prima abitazione che si possiede gode di alcuni vantaggi da questo punto di vista, la seconda ne sarà esclusa e si vedrà applicate le ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Se si ha già unadi proprietà, decidere di investire in un secondo immobile può portare i suoi frutti: oltre a potersi godere un ambiente diverso o uno svago rispetto alla vita di tutti i giorni, si può anche pensare di fare un vero e proprio investimento per il futuro. Bisogna però avere ben presenti i costi a cui si va incontro. Tasse eper laQuando si acquista unanon si deve pensare di dover affrontare solo la spesa iniziale o magari i costi di ristrutturazione e manutenzione: avere due proprietà significa spendere di più anche in termini di tasse e. Se infatti la prima abitazione che si possiede gode di alcuni vantaggi da questo punto di vista, lane sarà esclusa e si vedrà applicate le ...

