Scontro sul Codice degli appalti. Anac e Antitrust ai ferri corti. Rustichelli come Salvini: sospendere la normativa. Ma per Busia l’effetto è il blocco delle gare (Di venerdì 26 marzo 2021) A fare il tifo per la proposta choc dell’Antitrust di sospendere il Codice degli appalti ci sono al momento, tra le forze politiche, Lega e Forza Italia. A prendere posizione contro si è aggiunta, ultima in ordine di arrivo, l’Oice, l’associazione delle società di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria. “La proposta di sospendere il Codice e affidare appalti e concessioni soltanto con le direttive Ue – dichiara il presidente Gabriele Scicolone – non ci trova in alcun modo favorevoli. Cancellando in un solo secondo pacchetti di regole fondamentali come quelle sulla progettazione e sull’esecuzione del contratto, si va incontro a un certo blocco degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) A fare il tifo per la proposta choc dell’diilci sono al momento, tra le forze politiche, Lega e Forza Italia. A prendere posizione contro si è aggiunta, ultima in ordine di arrivo, l’Oice, l’associazionesocietà di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria. “La proposta diile affidaree concessioni soltanto con le direttive Ue – dichiara il presidente Gabriele Scicolone – non ci trova in alcun modo favorevoli. Cancellando in un solo secondo pacchetti di regole fondamentaliquelle sulla progettazione e sull’esecuzione del contratto, si va incontro a un certo...

Advertising

Open_gol : Lungo scontro su come distribuire le dosi fra i vari paesi e intesa limitata anche sul blocco delle esportazioni. A… - fattoquotidiano : LO SCONTRO: “ME NE VADO E CHIARIAMO...” Venerdì, a metà pomeriggio, il premier Mario Draghi capisce per la prima vo… - ImperialeChiara : Egitto, scontro tra due treni: almeno 32 morti e 66 feriti - jackfollasb : Scontro sul piano per riaprire le scuole: “Impossibile fare un test a settimana” | Rep - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Tra Iran e Israele c’è un scontro poco seguito che ha molte conseguenze per il deal sul nucleare -