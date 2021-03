Oi Pomodoro Centro Sud-Simest: intesa promuovere l’export delle imprese associate (Di venerdì 26 marzo 2021) di Nicola Rivieccio Siglato a Roma un accordo di collaborazione tra Oi Pomodoro Bacino Centro Sud Italia, associazione che raggruppa i produttori di Pomodoro delle regioni del Cento-Sud, e Simest la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. La partnership, firmata da Guglielmo Vaccaro, presidente dell’associazione e Mauro Alfonso, amministratore delegato di Simest ha l’obiettivo di mettere a punto attività comuni volte a migliorare la presenza sui mercati internazionali della filiera del Pomodoro da industria, favorendo processi di internazionalizzazione delle imprese ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) di Nicola Rivieccio Siglato a Roma un accordo di collaborazione tra OiBacinoSud Italia, associazione che raggruppa i produttori diregioni del Cento-Sud, ela società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assicura il sostegno finanziario ale all’internazionalizzazioneitaliane. La partnership, firmata da Guglielmo Vaccaro, presidente dell’associazione e Mauro Alfonso, amministratore delegato diha l’obiettivo di mettere a punto attività comuni volte a migliorare la presenza sui mercati internazionali della filiera delda industria, favorendo processi di internazionalizzazione...

Ultime Notizie dalla rete : Pomodoro Centro SIMEST con OI Pomodoro Centro Sud per l'internazionalizzazione delle imprese associate È stato siglato a Roma un accordo di collaborazione tra OI Pomodoro Bacino Centro Sud Italia , associazione che raggruppa i produttori di pomodoro delle regioni del Cento - Sud, e SIMEST , la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assicura il ...

