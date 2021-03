Mercedes, via a produzione sistemi batterie per la nuova EQS (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutto pronto per il lancio della nuova ammiraglia 100% elettrica, una berlina di lusso che promette una autonomia fino a oltre 700 km. Un lancio che rappresenta una tappa cruciale in un 2021 di accelerazione del processo di elettrificazione di Mercedes-Benz Cars. In meno di due anni, la famiglia Mercedes-EQ sarà composta da più di dieci modelli completamente elettrici in tutti i segmenti. Aspettando la prima mondiale della ammiraglia elettrica Eqs – in calendario per il prossimo 15 aprile – Mercedes-Benz ha iniziato nello stabilimento di Stoccarda-Hedelfingen la produzione di batterie ad alte prestazioni per la sua berlina di lusso. Un modello, l’Eqs, che nelle intenzioni del gruppo tedesco segna l’inizio di una nuova generazione di veicoli elettrici ad alte ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutto pronto per il lancio dellaammiraglia 100% elettrica, una berlina di lusso che promette una autonomia fino a oltre 700 km. Un lancio che rappresenta una tappa cruciale in un 2021 di accelerazione del processo di elettrificazione di-Benz Cars. In meno di due anni, la famiglia-EQ sarà composta da più di dieci modelli completamente elettrici in tutti i segmenti. Aspettando la prima mondiale della ammiraglia elettrica Eqs – in calendario per il prossimo 15 aprile –-Benz ha iniziato nello stabilimento di Stoccarda-Hedelfingen ladiad alte prestazioni per la sua berlina di lusso. Un modello, l’Eqs, che nelle intenzioni del gruppo tedesco segna l’inizio di unagenerazione di veicoli elettrici ad alte ...

Advertising

jmorat : RT @vaielettrico: Più facile che fare benzina: anche la #Mercedes EQS, come #Tesla e #Porsche, arriva con la ricarica plug&charge. Basta ap… - jmorat : RT @vaielettrico: Via app e card, anche l’ammiraglia elettrica Mercedes EQS arriva con la ricarica plug&charge: il cavo di ricarica dell’au… - SirLuca94 : 3,2,1.. al via Twitter con le foto di Mercedes Henger in apnea. #isola - Giancagt6 : Mercedes: per respirare la W12 riutilizza le branchie - spontonc : RT @diegocatalano77: Alla vigilia del #BahrainGP sussistono ancora delle incognite sulla #Mercedes W12. I tecnici di Brackey avranno risolt… -