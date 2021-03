LIVE MotoGP, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Morbidelli al comando, ottimo anche Bagnaia (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE PROVE LIBERE F1 ALLE 12.30 E 16.00 – DIRETTA LIVE MOTO2 – DIRETTA LIVE MOTO3 14.04 Caduta per Pol Espargarò con la Honda ufficiale. 14.04 Valentino Rossi sta lavorando sul passo. E’ tornato in pista ancora con due gomme hard. Il Dottore si migliora: è 9° a 7 decimi da Morbidelli. 14.02 Brutta scivolata per Jack Miller, Ducati piuttosto danneggiata. L’australiano si è rialzato subito. 14.01 Franco Morbidelli è al comando con 0.043 su Vinales e 0.099 su Bagnaia. Seguono Aleix Espargarò, Quartararo, Miller, OLIVEira, Rins, Binder e Mir. 11° Valentino Rossi a 0.825 dal compagno di squadra. 14.00 Un doveroso tributo per ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROVE LIBERE F1 ALLE 12.30 E 16.00 –MOTO2 –MOTO3 14.04 Caduta per Pol Espargarò con la Honda ufficiale. 14.04 Valentino Rossi sta lavorando sul passo. E’ tornato in pista ancora con due gomme hard. Il Dottore si migliora: è 9° a 7 decimi da. 14.02 Brutta scivolata per Jack Miller, Ducati piuttosto danneggiata. L’australiano si è rialzato subito. 14.01 Francoè alcon 0.043 su Vinales e 0.099 su. Seguono Aleix Espargarò, Quartararo, Miller, Oira, Rins, Binder e Mir. 11° Valentino Rossi a 0.825 dal compagno di squadra. 14.00 Un doveroso tributo per ...

