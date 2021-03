Libere 2 in Bahrain: comanda Verstappen, Ferrari quarta con Sainz in scia a Hamilton (Di venerdì 26 marzo 2021) Red Bull e McLaren non scherzano, la Mercedes è sempre lì e la Ferrari non dispiace. In estrema sintesi è quanto hanno detto le seconde Libere del GP del Bahrain, prima prova del Mondiale 2021 della ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) Red Bull e McLaren non scherzano, la Mercedes è sempre lì e lanon dispiace. In estrema sintesi è quanto hanno detto le secondedel GP del, prima prova del Mondiale 2021 della ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Super Max con un super tempo comanda le #FP1 ?? ?? Positiva la McLaren, Ferrari in top-10 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Formula 1, tutte le monoposto del Mondiale 2021: oggi le prove libere in Bahrain. FOTO #BahrainGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : ?? Sarà duello Hamilton-Verstappen domenica? (?? #FP2) ?? Top-10 in 6 decimi, Bottas in difficoltà Il resoconto ?… - monica_vecchi : Libere 2 F1 in Bahrain, domina Verstappen. Ferrari quarta con Sainz in scia a Hamilton - La Gazzetta dello Sport - Sport_Fair : La prima giornata di libere del #BahrainGP sorride alla #RedBull #Mercedes in ritardo al cospetto di #MaxVerstappen… -