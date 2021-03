In otto Regioni meno del 20% degli over 80 ha ricevuto due dosi: ecco i dati sui vaccini anti-Covid pubblicati dal governo (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo aveva denunciato Mario Draghi nel suo intervento al Senato, rimproverando le Regioni che «trascurano gli anziani». Lo confermano i dati pubblicati oggi sul sito del governo, aggiornati alle 8 di mattina di oggi 26 marzo. Nella campagna vaccinale anti-Coronavirus gli over 80 che hanno ricevuto almeno due dosi sono solo 983.230, pari al 23,52% del totale. Sono 2.173.782 invece ad aver ricevuto almeno una dose, ovvero 48,74% del totale. Per quanto riguarda gli ospiti delle Rsa sono state vaccinate 237.727 persone con il richiamo, circa il 69.65% del totale. Guardando i dati a livello regionale, sono ben 8 le Regioni dove meno del ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo aveva denunciato Mario Draghi nel suo intervento al Senato, rimprando leche «trascurano gli anziani». Lo confermano ioggi sul sito del gno, aggiornati alle 8 di mattina di oggi 26 marzo. Nella campagna vaccinale-Coronavirus gli80 che hannoalduesono solo 983.230, pari al 23,52% del totale. Sono 2.173.782 invece ad averaluna dose, ovvero 48,74% del totale. Per quanto riguarda gli ospiti delle Rsa sono state vaccinate 237.727 persone con il richiamo, circa il 69.65% del totale. Guardando ia livello regionale, sono ben 8 ledovedel ...

Advertising

cimbolano : #Covid19. Otto Regioni, ad oggi, hanno vaccinato (con due dosi) meno del 20% dei cittadini ultraottantenni. Si trat… - geborgenheiit : posso dire mortacci vostra? questo quando ben otto regioni, comprese le più grandi, hanno vaccinato meno del 20% de… - Albus961 : RT @Tg3web: Oltre otto milioni e mezzo le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia. Non si placano le polemiche su ritardi e mod… - wam_the : Nuovi colori delle regioni, otto in zona rossa dopo Pasqua - sissiisissi2 : RT @repubblica: ?? Coronavirus, i nuovi colori: Lazio in arancione, la scuola riapre martedi'. Otto regioni e una provincia saranno in rosso… -