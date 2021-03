Il principe William è furibondo con Harry e Meghan (ma tocca a lui fare da «paciere») (Di venerdì 26 marzo 2021) Una missione quasi impossibile. Subito dopo l’intervista a Oprah Winfrey, il principe Harry – per «smussare gli attriti» – ha parlato sia con suo padre Carlo d’Inghilterra che con suo fratello William. Ma ormai la frittata era fatta. E infatti i colloqui, come ha rivelato Gayle King, famosa giornalista molto amica di Meghan Markle, «sono stati totalmente infruttuosi». A questo punto William ha zero fiducia in Harry, perché «teme che quasiasi cosa gli dica in privato finisca in tv». Con queste premesse, il ruolo da paciere sembra impossibile. Eppure sarà proprio lui a «dover sistemare questo pasticcio». Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) Una missione quasi impossibile. Subito dopo l’intervista a Oprah Winfrey, il principe Harry – per «smussare gli attriti» – ha parlato sia con suo padre Carlo d’Inghilterra che con suo fratello William. Ma ormai la frittata era fatta. E infatti i colloqui, come ha rivelato Gayle King, famosa giornalista molto amica di Meghan Markle, «sono stati totalmente infruttuosi». A questo punto William ha zero fiducia in Harry, perché «teme che quasiasi cosa gli dica in privato finisca in tv». Con queste premesse, il ruolo da paciere sembra impossibile. Eppure sarà proprio lui a «dover sistemare questo pasticcio».

