Formula 1 Gp Bahrain 2021: orario, prove e dove vederlo in streaming live (Di venerdì 26 marzo 2021) Le informazioni utili sul primo Gran Premio di Formula 1 del 2021. Il Gp del Bahrain è iniziato oggi, venerdì 26 marzo, con le prove e terminerà il 28. Grande week-end per gli appassionati di motori con l’avvio anche del Moto Gp. Dopo il campionato 2020 segnato, come del resto tutte le altre attività, dalla pandemia del Covid-19 finalmente ha inizio il campionato di Formula 1 2021. Si parte dal Bahrain proprio questo fine settimana. Verstappen e la Red Bull partono all’assalto di Hamilton e della Mercedes, dopo le ottime prestazioni dei test, mentre la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz (nuovo arrivato nelle scuderie Ferrari) cercheranno di riscattarsi dalla stagione passata, veramente disastrosa. Da qualche ora i piloti sono già impegnati sul ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 marzo 2021) Le informazioni utili sul primo Gran Premio di1 del. Il Gp delè iniziato oggi, venerdì 26 marzo, con lee terminerà il 28. Grande week-end per gli appassionati di motori con l’avvio anche del Moto Gp. Dopo il campionato 2020 segnato, come del resto tutte le altre attività, dalla pandemia del Covid-19 finalmente ha inizio il campionato di. Si parte dalproprio questo fine settimana. Verstappen e la Red Bull partono all’assalto di Hamilton e della Mercedes, dopo le ottime prestazioni dei test, mentre la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz (nuovo arrivato nelle scuderie Ferrari) cercheranno di riscattarsi dalla stagione passata, veramente disastrosa. Da qualche ora i piloti sono già impegnati sul ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Super Max con un super tempo comanda le #FP1 ?? ?? Positiva la McLaren, Ferrari in top-10 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Formula 1, tutte le monoposto del Mondiale 2021: oggi le prove libere in Bahrain. FOTO #BahrainGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : Due positivi in @AstonMartinF1: le ultime news dal Bahrain #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? La prima giornata del 2021 in foto #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - monica_vecchi : Libere 2 F1 in Bahrain, domina Verstappen. Ferrari quarta con Sainz in scia a Hamilton - La Gazzetta dello Sport -