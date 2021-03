Covid | nate a Padova le prime due bambine con gli anticorpi

(Di venerdì 26 marzo 2021) VENEZIA – Sono nate a Padova le prime due bambine in Italia già dotate di anticorpi contro il Coronavirus. Si tratta di due bimbe, Valentina e Anna, nate rispettivamente da Anna Parolo, immunologa della Ulss 6 Euganea, e Valeria Bernardi, ginecologa, entrambe vaccinate contro il Covid al loro terzo trimestre di gravidanza.

Advertising

Adnkronos : #Covid, mamme vaccinate: nate due bimbe con #anticorpi - occhio_notizie : Padova, nate due bimbe con anticorpi contro il Covid: mamme vaccinate in gravidanza - messveneto : Covid: nate a Padova due bimbe con anticorpi, le madri erano state vaccinate: Sono figlie due dottoresse: ora bisog… - infoiteconomia : Covid, a Padova nate 2 bimbe con anticorpi da madri vaccinate - italiaserait : Covid, mamme vaccinate: nate due bimbe con anticorpi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nate

Leggi anche, neonata ha anticorpi: la mamma aveva ricevuto vaccino "Le due bambine sono le prime in Italia nelle quali sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita - ...Due piccole "primule"già con gli anticorpi contro il Coronavirus. Anna, venuta al mondo il 9 ... dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il19. "Le due bambine ...Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - C’è anche il Policlinico di Messina tra i centri siciliani in cui sarà possibile sviluppare le cure per contrastare il Covid mediante gli anticorpi monoclonali. Il Dipar ...“Per questo nasce l'idea di un coordinamento donne Fials - annuncia Elena Marrazzi, consigliere nazionale Fials e madrina del progetto - che sarà uno spazio di discussione, di presa di ...