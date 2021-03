Carfagna: "Catastrofe sanitaria, presto per pensare a cosa riaprire" (Di venerdì 26 marzo 2021) Il ministro Mara Carfagna ritiene prematuro parlare ora delle riaperture dopo Pasqua: la priorità rimane quella di aprire in sicurezza le scuole. Carfagna: “Prematuro parlare di riaperture dopo Pasqua” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Il ministro Mararitiene prematuro parlare ora delle riaperture dopo Pasqua: la priorità rimane quella di aprire in sicurezza le scuole.: “Prematuro parlare di riaperture dopo Pasqua” su Notizie.it.

