Bosatelli | «Voglio regalare a Bergamo un modello per vivere bene»

(Di venerdì 26 marzo 2021) «Chorus Life», l’avveniristica cittadella in costruzione nell’ex area Ote, verrà inaugurata nel settembre del prossimo anno. Domenico, promotore dell’iniziativa, spiega la filosofia del progetto. «Siamo come nell’Aprile del ’45: la gioia ditornerà a riesplodere presto».

ringraziare il Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli, e Fabio Bosatelli per la fiducia riposta in me e confermo la mia totale dedizione, passione, determinazione nel portare avanti il ...«Accolgo questo importante incarico con orgoglio, senso di responsabilità e con la ferma volontà di dare continuità alla nostra azienda - dice Fabio Bosatelli -. Voglio essere il primo sostenitore ...