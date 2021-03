Amici 20 | ecco chi ha vinto la prova Tim

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nella scuola di20 è stato assegnato il premio Tim del valore di 5.000 euro. Nel daytime di oggi 26 marzo, abbiamo potuto assistere all’assegnazione del premio indetto dalla compagnia telefonica del valore di 10.000, diviso per la categoria ballo e la categoria canto. Dopo aver visto dilettarsi nelle prove Giulia Stabile, Samuele Barbetta, Alessandro Cavallo, Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, ad aggiudicarsi il premio è stata Rosa di Grazia. Per la categoria canto, a battere Enula, Sangiovanni, Aka7Even, Leonardo Lamacchia, Ibla, Deddy e Raffaele Renda è stato Tancredi. L’allievo si è esibito portando il suo inedito Las Vegas. I due ragazzi, una volta che hanno scoperto di averil premio, increduli, hanno ringraziato il giudice di gara: Pippo Baudo. Grandi congratulazioni sono arrivate da parte dei compagni dei due vincitori. La di ...

IsaeChia : #Amici20, ecco chi ha vinto la prova #Tim - PinkVortex__ : Rosa per la categoria ballo ?? Ma davvero fate? Ci sono ragazzi che meritavano sul serio il premio. Ecco perché non…

