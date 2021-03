Svelati i ritocchini della Blasi? I dettagli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svelati ritocchini

DiLei

... colpevoli di averlo criticato per i suoi modi arroganti e per iestetici: "Han detto ... Leggi anche Quanto guadagnano Ilary Blasi e gli opinionisti?i cachet stellari Ma quello che ...Da qualche tempo continua a girare sui social una foto di Wanda Nara risalente a ben più di qualche anno fa. Nello scatto la signora Icardi appare giovane e fresca ma in molti si sono interrogati sui ...Akash Kumar continua a stare al centro dell'attenzione mediatica a causa di alcuni attacchi riservati agli opinionisti de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nelle ultime ore, pe ...Attrice e personaggio noto, Vera Gemma è nel cast de L'Isola dei Famosi: rifatta o naturale, quella polemica sulla chirurgia plastica ...