Sampdoria | Puggioni | «Sogno un futuro in blucerchiato»

L'ex portiere della Sampdoria Christian Puggioni ha parlato dei suoi sogni per il futuro Christian Puggioni, ex portiere della Sampdoria, si racconta sulle pagine de Il Secolo XIX: il sogno coronato di difendere la porta blucerchiata in un derby, le ambizioni per il futuro e un aneddoto su Fabio Quagliarella. FERRERO – «È il mio sogno da sempre e non smetterò mai di essere riconoscente a chi lo ha reso possibile come giocatore: il ds Osti, mister Zenga e il presidente Ferrero che mi ha preso e poi rinnovato. Lui da fuori è percepito in maniera distorta da come è realmente. So di andare controcorrente ma vi posso dire che segue molto la squadra, coccola i giocatori quando serve, e oggettivamente ha fatto molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Puggioni I viola contro il Benevento: numeri e curiosità ...su un angolo calciato da Saponara e mette dentro alle spalle del portiere campano Puggioni. Il ... IV: PEZZUTO VAR: MARESCAAVAR: FIORITO BOLOGNA " SAMPDORIA h. 12.30 IRRATIBRESMES " MIELE IV: MARIANI VAR:...

Samp-Inter, i numeri e le statistiche della sfida ...ad aver mantenuto la porta inviolata contro i nerazzurri in campionato fu Christian Puggioni nell'ottobre 2016. L'Inter ha vinto tutti gli ultimi quattro confronti in Serie A contro la Sampdoria ...

