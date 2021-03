Qualificazioni Mondiali 2022: Inghilterra e Germania passeggiano, flop Spagna (Di giovedì 25 marzo 2021) La prima giornata dei gironi di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 ha regalato grandi emozioni agli appassionati, offrendo sfide spettacolari e ricche di colpi di scena. L’Inghilterra e la Germania hanno ampiamente rispettato il pronostico, per quanto concerne il Gruppo I e il Gruppo J, annichilendo rispettivamente San Marino (5-0) e l’Islanda (3-0). Tra i protagonisti, da mettere in luce le prestazioni di Sterling e Havertz, gioielli della Premier League e mattatori dei match in questione. Concreta affermazione anche dell’Albania, a insidiare gli inglesi, messa in pratica ai danni di Andorra (0-1): destro al volo stupendo di Lanjani, vincente. A preoccupare i tedeschi, invece, l’esordio convincente della Romania, superiore per 3-2 alla Macedonia. Tra i romeni, importantissima la rete del raddoppio di ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) La prima giornata dei gironi di qualificazione aiin Qatar delha regalato grandi emozioni agli appassionati, offrendo sfide spettacolari e ricche di colpi di scena. L’e lahanno ampiamente rispettato il pronostico, per quanto concerne il Gruppo I e il Gruppo J, annichilendo rispettivamente San Marino (5-0) e l’Islanda (3-0). Tra i protagonisti, da mettere in luce le prestazioni di Sterling e Havertz, gioielli della Premier League e mattatori dei match in questione. Concreta affermazione anche dell’Albania, a insidiare gli inglesi, messa in pratica ai danni di Andorra (0-1): destro al volo stupendo di Lanjani, vincente. A preoccupare i tedeschi, invece, l’esordio convincente della Romania, superiore per 3-2 alla Macedonia. Tra i romeni, importantissima la rete del raddoppio di ...

