Oggi è Dantedì e Roberto Benigni torna stasera in tv con l'Inferno e il Paradiso (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono passati 700 anni. Ma Dante è ancora il poeta più grande che l'Italia abbia mai avuto. Non a caso, per celebrare questo anniversario, il 2021 è ricco di eventi per ricordare il sommo. Ma Oggi, 25 marzo, è un giorno speciale: è il Dantedì. Ovvero la giornata scelta per ricordare Dante e la sua opera. Per questo motivo stasera in tv l'appuntamento con il poeta fiorentino è duplice. Ma, in entrabe le circostanze, la sua Divina Commedia è centrale grazie alla performance da Oscar di Roberto Benigni. Dantedì: tutto quello che c'è da sapere La scelta del 25 marzo come giornata dedicata a Dante Alighieri non è casuale. È stata individuata perché secondo alcuni il viaggio che il poeta compie nei regni dell'aldilà ha inizio proprio in questo giorno del 1300. Ogni anno il 25 marzo, dal 2020,

