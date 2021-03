Morto ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne | aveva 46 anni

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto a, l'exdelsi è spento all'età di 46. Era riuscito a far emozionare il pubblico di Maria De Filippi quandofatto la proposta di matrimonio a Lisa Leporati. Stiamo parlando di Fabio Donato Saccu.Fabio Donato Saccu, exdeldiFabio per molto tempo ha lottato contro un tumore, in queste ore si è spento. Il funerale avverrà domani, venerdì 26 marzo.

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, è morto l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu - infoitcultura : Uomini e Donne, tragedia al trono over: è morto il cavaliere Fabio Donato Sacco, aveva 46 anni - famigliasimpson : @enrick81 @AgoCannella @Tvottiano @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @OltreTv @CIAfra73 @tw_fyvry @Federic01996… - GossipItalia3 : Uomini e Donne, è morto l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu a 46 anni #gossipitalianews - infoitcultura : È morto Fabio Donato Saccu, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne aveva 46 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto cavaliere

...un amato protagonista della trasmissione, si tratta di Fabio Donato Saccu. L'uomo era un geometra ed aveva solamente 46 anni e lottava contro un male incurabile. Exdel Trono Over ...Consigliato per te - Si è spento Fabio Donato Saccu, l'exdel Trono Over di Uomini e Donne. Aveva solo 46 anni. Lisa lo saluta con uno scatto Ci lascia Fabio Donato Saccu , l'exdel Trono over di Uomini e Donne . Il geometra di Ponderano , in provincia di Biella , aveva solo 46 anni . Lottava contro un tumore che non l'ha risparmiato. I telespettatori del programma ...Fabio Donato Saccu è morto. L’uomo aveva soltanto 46 anni ed è deceduto a causa di un tumore. Aveva partecipato al trono Over di Uomini e Donne, dove aveva trovato l’amore con la dama Lisa Leporati. A ...Lutto per Maria De Filippi e il suo team di autori: è venuto a mancare Fabio Donato Saccu. Leggi tutti i dettagli ...