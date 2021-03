Milan, per il colpo a effetto è previsto uno “sconto” (Di giovedì 25 marzo 2021) Per il Milan la prossima sessione di mercato suscita grande interesse, c’è un affare interessante che sarebbe favorito da una particolare clausola. Il Milan è pronto a costruire il proprio futuro. La stagione è ancora in corso e l’epilogo è tutt’altro che certo, con l’Inter che scappa verso lo Scudetto ed i rossoneri che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Per illa prossima sessione di mercato suscita grande interesse, c’è un affare interessante che sarebbe favorito da una particolare clausola. Ilè pronto a costruire il proprio futuro. La stagione è ancora in corso e l’epilogo è tutt’altro che certo, con l’Inter che scappa verso lo Scudetto ed i rossoneri che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Dall'incontro odierno tra il #Milan e l'agente di #Kessie è emersa tutta l'intenzione di trovare un accordo. Ottimi… - acmilan : Milan Addicted: DJ Slait ?? Deejay e producer, con una grande passione per i colori rossoneri ??? Guarda la versio… - AndreaBricchi77 : Il FFP è nato come strumento per favorire qualcuno e morirà per favorire qualcuno. Il #Milan è stato tra i più pena… - mkidj : RT @ManuBaio: #Kessie incontro per il rinnovo del contratto a Casa Milan. Fumata grigia. C'è ancora distanza tra domande e offerta. @acmila… - rossonero_94 : Che caduta di stile, invitare un porta sfiga che usa il Milan solo per farsi pubblicità, criticandolo, è da YouTube… -