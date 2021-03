Maurizio Crozza, sospeso il suo programma: cosa è successo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il programma Fratelli di Crozza, del comico Maurizio Crozza, è stato sospeso in via precauzionale. Ecco tutto quello che è successo. sospeso Fratelli di Crozza su Nove Lui è uno dei comici più famosi e amati dal grande pubblico. Stiamo parlando di Maurizio Crozza, mattatore che, da diversi anni, è protagonista del programma Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì su Nove. E proprio nelle scorse ore, la casa di produzione ITV Movie e Discovery Italia, hanno comunicato che il programma è sospeso. La decisione è stata presa, in via precauzionale, a seguito dei casi di positività al Covid-19 riscontrati nella redazione dello stesso ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) IlFratelli di, del comico, è statoin via precauzionale. Ecco tutto quello che èFratelli disu Nove Lui è uno dei comici più famosi e amati dal grande pubblico. Stiamo parlando di, mattatore che, da diversi anni, è protagonista delFratelli di, in onda ogni venerdì su Nove. E proprio nelle scorse ore, la casa di produzione ITV Movie e Discovery Italia, hanno comunicato che il. La decisione è stata presa, in via precauzionale, a seguito dei casi di positività al Covid-19 riscontrati nella redazione dello stesso ...

