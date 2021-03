Liposcultura linfatica il trattamento a cui Elle Macpherson non rinuncia mai

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) Anche le bellissime come Elle Macpherson sono a conoscenza del fatto che, specie dopo una certa età, anche il fisico più invidiato al mondo va mantenuto. Vicinissima al suo 57esimo compleanno (il prossimo 29 marzo), l’ex modella australiana, oggi business woman attiva nel settore del benessere, ha pubblicato su Instagram una Story dedicata al suo trattamento corpo preferito: la liposcultura linfatica. Effettuata dalla sua terapista di fiducia, la massaggiatrice Sheila Perez, adorata dalle star (inclusa J-Lo) per le sue manovre a effetto shaping, darebbe risultati incredibili in termini di silhouette snella e leggera.