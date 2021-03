Kena Bridge of Spirits torna a deliziarci in un trailer tra scene inedite e vecchie meraviglie

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sin dal suo annuncio si è ritagliato un posticino più che meritato come uno dei giochi più interessanti tra quelli in uscita nei prossimi mesi e ogni volta che abbiamo l'occasione di dare una breve occhiata a qualcosa di più non possiamo che essere entusiasti. A chiudere il Future Games Show: Spring Showcase eccoof, action adventure del piccolo team di Ember Lab che sembra sempre più degno delle produzioni più blasonate. Il nuovogameplay è un mix tra vecchi spezzoni e, da non perdere. Leggi altro...

Everyeye Videogiochi

I possessori diOf Spirits per PS4 avranno la possibilità, in futuro, di effettuare l'upgrade gratuito alla versione PS5 . A confermarlo è l'account Twitter ufficiale del gioco, rispondendo alla domanda ...Uno dei titoli mostrati alla presentazione PlayStation 5 dello scorso giugnoof Spirits. Il gioco sarà cross - gen, e per quelli che non prenderanno PlayStation 5 subito ci sarà la possibilità di effettuare l'upgrade dalla PlayStation 4 Sul loro profilo Twitter ...Sin dal suo annuncio si è ritagliato un posticino più che meritato come uno dei giochi più interessanti tra quelli in uscita nei prossimi mesi e ogni volta che abbiamo l'occasione di dare una breve oc ...Ember Lab ha mostrato del nuovo gameplay di Kena: Bridge of Spirits. Il Future Games Show Spring Showcase si è chiuso con Kena: Bridge of Spirits, il nuovo gioco di casa Ember Lab. Nel nuovo video, vi ...