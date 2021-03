Inter, Elkjaer difende Eriksen: "Incredibile che non sia stato capito" (Di giovedì 25 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Preben Elkjaer Larsen ha parlato del suo connazionale Eriksen e della stagione del Verona, con cui da leader ha vinto lo scudetto nel 1985: Elkjaer, Eriksen vuole raggiungere ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 25 marzo 2021)vida La Gazzetta dello Sport, PrebenLarsen ha parlato del suo connazionalee della stagione del Verona, con cui da leader ha vinto lo scudetto nel 1985:vuole raggiungere ...

Advertising

AndreaPontone_ : #Elkjaer sostiene che il gioco dell'#Inter non gli piace: 'È troppo difensivo'. La scelta di Conte è chiara: in fas… - Dalla_SerieA : Elkjaer: 'L'Inter ci ha messo troppo tempo per capire Eriksen' - - Fantacalcio : Inter, senti Elkjaer: 'Eriksen? Ecco cosa è successo con Conte - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Elkjaer: 'L'Inter ci ha messo troppo tempo per capire #Eriksen... Ma lui ha lottato e vinto' - sportli26181512 : Elkjaer: 'L'Inter ci ha messo troppo tempo per capire Eriksen. Ma lui ha lottato e vinto': Elkjaer: 'L'Inter ci ha… -