I Ferragnez lasciano l’ospedale: Leone pronto a conoscere la piccola Vittoria (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ il grande momento per tutte le persone che seguono con grande affetto la famiglia Ferragnez! La piccola Vittoria, nata il 23 marzo 2021 sta benissimo ed è pronta per lasciare l’ospedale insieme a mamma e papà che sono stati al suo fianco in questi giorni! Ed è tempo di presentazioni. Ci vorrà ancora del tempo prima di incontrare le sue amate zie che in questi giorni sono impazzite sui social nell’attesa di vederla nascere. Ma intanto potrà incontrare per la prima volta ed essere coccolata, il piccolo Leone che è a casa ad aspettarla insieme al papà di Fedez! E’ tempo quindi di grandi presentazioni per il piccolo Lello che fino a questo momento è stato il principino di casa e che adesso si prepara ad accogliere la sua amata Vittoria. Dopo averla coccolata mentre era nel pancione di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ il grande momento per tutte le persone che seguono con grande affetto la famiglia! La, nata il 23 marzo 2021 sta benissimo ed è pronta per lasciareinsieme a mamma e papà che sono stati al suo fianco in questi giorni! Ed è tempo di presentazioni. Ci vorrà ancora del tempo prima di incontrare le sue amate zie che in questi giorni sono impazzite sui social nell’attesa di vederla nascere. Ma intanto potrà incontrare per la prima volta ed essere coccolata, il piccoloche è a casa ad aspettarla insieme al papà di Fedez! E’ tempo quindi di grandi presentazioni per il piccolo Lello che fino a questo momento è stato il principino di casa e che adesso si prepara ad accogliere la sua amata. Dopo averla coccolata mentre era nel pancione di ...

Advertising

wishingstar94 : RT @wishingstar94: I Ferragnez sono come Taylor Swift: lasciano easter eggs ovunque ?? Ecco perché tutte quelle foto col ???! Raga, meno male… - GliStessiChe : RT @ackxermxn: quelli che rompono il cazzo per la gente che è felice per la nascita di vittoria sono gli stessi che quando qualcuno si fida… - __sara_sb : RT @ackxermxn: quelli che rompono il cazzo per la gente che è felice per la nascita di vittoria sono gli stessi che quando qualcuno si fida… - ackxermxn : quelli che rompono il cazzo per la gente che è felice per la nascita di vittoria sono gli stessi che quando qualcun… - notgiorgiab : nel senso: se a fine anno ci lasciano 10 giocatori della mia squadra mi spiace, ma amen, il milan viene prima di tu… -