Ghost of Tsushima diventerà un film diretto dal regista di John Wick (Di giovedì 25 marzo 2021) Sony Pictures e PlayStation Productions stanno sviluppando un adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima, con Chad Stahelski come regista. Il gioco è sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment ed è incentrato sul guerriero samurai Jin Sakai, l'ultimo membro sopravvissuto del suo clan, che deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno plasmato come guerriero per condurre una guerra per ottenere la libertà di Tsushima. Stahelski, Alex Young e Jason Spitz sono al lavoro sulla produzione attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan produrranno per conto di PlayStation Productions, mentre lo studio di sviluppo servirà come produttore esecutivo. Peter Kang sta supervisionando il progetto per conto dello studio. "Siamo entusiasti di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Sony Pictures e PlayStation Productions stanno sviluppando un adattamento cinematografico diof, con Chad Stahelski come. Il gioco è sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment ed è incentrato sul guerriero samurai Jin Sakai, l'ultimo membro sopravvissuto del suo clan, che deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno plasmato come guerriero per condurre una guerra per ottenere la libertà di. Stahelski, Alex Young e Jason Spitz sono al lavoro sulla produzione attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan produrranno per conto di PlayStation Productions, mentre lo studio di sviluppo servirà come produttore esecutivo. Peter Kang sta supervisionando il progetto per conto dello studio. "Siamo entusiasti di ...

