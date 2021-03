Daniel Guerini, morto il 19enne della Primavera della Lazio: vittima di un incidente stradale a Roma (Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto in casa Lazio. È morto ieri il calciatore della Primavera Daniel Guerini. Appena 19 enne, il ragazzo è stato coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti. Il club del presidente Lotito ha espresso subito il suo cordoglio: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”. Il classe 2002 era nato a Roma, calcisticamente era cresciuto nel vivaio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto in casa. Èieri il calciatore. Appena 19 enne, il ragazzo è stato coinvolto in un graveavvenuto intorno alle 20 a, in via Palmiro Togliatti all’incrocio con viale deinisti. Il club del presidente Lotito ha espresso subito il suo cordoglio: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donneSocietà Sportivasi stringono attorno alla famiglia del giovane”. Il classe 2002 era nato a, calcisticamente era cresciuto nel vivaio...

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - acffiorentina : La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva… - marcoconterio : Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera.… - YembelYvan : RT @OfficialSSLazio: Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono… - Reggina_1914 : Non esistono parole che possano alleviare il dolore per la scomparsa di Daniel #Guerini. Giungere il nostro abbra… -