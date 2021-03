Covid Italia, Ecdc: “In rosso scuro sette Regioni e due PA” (Di giovedì 25 marzo 2021) In Italia salgono a quota 7 le Regioni e a 2 le Province autonome in rosso scuro, la fascia di massimo per Covid-19, nella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da questa settimana nella lista delle aree in rosso scuro entrano infatti anche la Puglia e il Friuli Venezia Giulia, che si aggiungono a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social. Per quanto riguarda le Province, insieme a Trento diventa rosso scuro anche Bolzano. E solo la Sardegna resta salda in arancione, colore che contraddistingue un livello più basso di rischio. Il resto dell’Italia è rossa. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Insalgono a quota 7 lee a 2 le Province autonome in, la fascia di massimo per-19, nella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da questa settimana nella lista delle aree inentrano infatti anche la Puglia e il Friuli Venezia Giulia, che si aggiungono a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social. Per quanto riguarda le Province, insieme a Trento diventaanche Bolzano. E solo la Sardegna resta salda in arancione, colore che contraddistingue un livello più basso di rischio. Il resto dell’è rossa. L'articolo ...

