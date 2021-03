Contraffazione | sequestrati 140mila articoli nel Napoletano

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, tra i quartieri del capoluogo Mercato-Pendino e San Lorenzo, ha sottoposto a sequestro quasi 140000tra capi di abbigliamento contraffatti, mascherine e prodotti di elettronica non sicuri. Più in dettaglio, sono stati i “Baschi Verdi” del Gruppo Impiego di Napoli che, hanno scoperto, nel cuore del mercato rionale della “Maddalena”, 3850 mascherine monouso prive del marchio CE e di informazioni o avvertenze in lingua italiana, e altri 300 dispositivi facciali con loghi contraffatti di note griffe. La titolare, una 40enne di origine cinese, è stata denunciata per ricettazione e, oltre che segnalata alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. Nel corso di ...

è stata denunciata per ricettazione e contraffazione, oltre che segnalata alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. Nel corso di una seconda operazione ...
Denunciato dalla Guardia di Finanza un cittadino cinese di 59 anni per ricettazione e contraffazione ...