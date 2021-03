Abolita la pena di morte in Virginia: è il primo stato del Sud (Di giovedì 25 marzo 2021) La Virginia è ufficialmente il primo stato del sud a abolire la pena di morte. "Firmare questa legge è la cosa giusta da fare. Non c'è posto per la pena di morte nel nostro stato, nel sud e nel paese". Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Laè ufficialmente ildel sud a abolire ladi. "Firmare questa legge è la cosa giusta da fare. Non c'è posto per ladinel nostro, nel sud e nel paese".

