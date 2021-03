A Roma contro la povertà mestruale arriva l’assorbente sospeso ecobio (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Si chiama ‘period poverty’, in italiano ‘povertà mestruale’, e indica la difficoltà di accesso delle donne a assorbenti e tamponi per il flusso mestruale, ma anche a luoghi sicuri dove cambiarsi e lavarsi e a informazioni corrette sulla sua gestione. Contro l’aggravarsi del fenomeno, causato dal peggioramento delle condizioni socio-economiche in atto con la pandemia Covid-19, scende in campo La bottega della Luna, il “primo shop italiano dedicato alla vagina (felice)” e “luogo virtuale” di informazione sulle mestruazioni, che, in rete con il collettivo romano Una volta per tutte, lancia la campagna ‘assorbente sospeso’. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Si chiama ‘period poverty’, in italiano ‘povertà mestruale’, e indica la difficoltà di accesso delle donne a assorbenti e tamponi per il flusso mestruale, ma anche a luoghi sicuri dove cambiarsi e lavarsi e a informazioni corrette sulla sua gestione. Contro l’aggravarsi del fenomeno, causato dal peggioramento delle condizioni socio-economiche in atto con la pandemia Covid-19, scende in campo La bottega della Luna, il “primo shop italiano dedicato alla vagina (felice)” e “luogo virtuale” di informazione sulle mestruazioni, che, in rete con il collettivo romano Una volta per tutte, lancia la campagna ‘assorbente sospeso’.

Advertising

Ambtedesco : “Ricordiamo il massacro delle Fosse Ardeatine, un dolore immenso inflitto in nome della Germania alla città di Roma… - lauraboldrini : Picchiato, a Roma, perché baciava il suo compagno. L'ennesimo episodio di #omofobia. Cosa stiamo aspettando? Va s… - virginiaraggi : Confiscati beni per 2 mln euro ad Alessandro Virzi, narcotrafficante internazionale. Grazie a Carabinieri, Guardia… - charlie_valerio : @trashbiccis Ma io mi incazzo anche con queste pagine di trash... che pur di avere 2 like si mettono a fare battute… - tusciaweb : Renato Zero si vaccina contro il Covid: “Voglio cantare per voi ancora per tanto tempo” Roma - Renato Zero si vacc… -