(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella giornata del 24 Marzo si è tenuta la X, ladedicata esclusivamente agli sviluppatori italiani e ai loro titoli più interessanti L’evento in questione, organizzato da Nintendo in collaborazione con IIDEA, è interamente dedicato agli sviluppatori indipendenti italiani che raccontano la nostra terra attraverso i loro videogiochi. Durante questa tavola rotonda digitale sono stati mostrati, dagli sviluppatori ospiti, alcuni titoli per Nintendo Switch che raccontano la cultura e il territorio italiani: dai panoramivia Aurelia, alla produzione di un’eccellenza nostrana, il vino, passando per lo sport più amato e seguitoPenisola: il calcio. Scopriamo ...

Advertising

tuttoteKit : X Indie Developers: i dettagli della conferenza indie italiana #BrokenArmsGames #ItaloGames #NintendoSwitch… -

Ultime Notizie dalla rete : Indie Developers

tuttoteK

Francamente, un po' mi spaventa" ha detto Spector durante un recente talk alla Game... eletto Gioco dell'Anno ai SXSW Gaming Awards 2021 Nuovo riconoscimento per l'amato. Xbox Series ...... per l'appunto, principalmente agli sviluppatori (dalla GameConference in giù/su). Il ... da chi si dedica alle grandi produzioni, al grafico del giocoche non ha ancora sfondato (e ...Nella giornata del 24 Marzo si è tenuta la X Indie Developers, la conferenza indie con alcuni sviluppatori italiani per Nintendo Switch.