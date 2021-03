"Visti insieme a camminare per 200 metri": cosa non torna nell'aggressione di Marta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Marta Novello (Immagine da Facebook) Marta Novello, studentessa trevigiana di 26 anni, è stata accoltellata da un 15enne mentre faceva jogging. Ma l'ipotesi della rapina non convince Aveva percorso non più di 2.472 passi quando uno sconosciuto l'ha aggredita alle spalle con un coltello, infierendo per almeno 20 volte. Così Marta Novello, studentessa di 26 anni, si è ritrovata in una pozza di sangue sul ciglio della strada che corre lungo la campagna di Marocco di Modigliano Veneto, in provincia di Treviso. Ad aggredirla è stato un quindicenne modiglianese che l'avrebbe colta di soppiatto salvo poi trafiggerla per otto volte al torace. E mentre la ragazza, sottoposta ad un intervento chirurgico ai polmoni all'ospedale Ca'Foncello, ora lotta per la vita, gli investigatori cercano di fare luce ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto,Novello (Immagine da Facebook)Novello, studentessa trevigiana di 26 anni, è stata accoltellata da un 15enne mentre faceva jogging. Ma l'ipotesi della rapina non convince Aveva percorso non più di 2.472 passi quando uno sconosciuto l'ha aggredita alle spalle con un coltello, infierendo per almeno 20 volte. CosìNovello, studentessa di 26 anni, si è ritrovata in una pozza di sangue sul ciglio della strada che corre lungo la campagna di Marocco di Modigliano Veneto, in provincia di Treviso. Ad aggredirla è stato un quindicenne modiglianese che l'avrebbe colta di soppiatto salvo poi trafiggerla per otto volte al torace. E mentre la ragazza, sottoposta ad un intervento chirurgico ai polmoni all'ospedale Ca'Foncello, ora lotta per la vita, gli investigatori cercano di fare luce ...

Advertising

HEY4NG3L24 : RT @inprincesspark: il fatto è che si sono trovati tutti e 5 nello stesso posto, nello stesso periodo, e il destino ha voluto che continuas… - Gio53094568 : RT @inprincesspark: il fatto è che si sono trovati tutti e 5 nello stesso posto, nello stesso periodo, e il destino ha voluto che continuas… - sonoslc5a6 : @mercuriocromo_ Come sta procedendo? Aggiorniamoci! Io sono la ragazza che parlava da mesi con un match di tinder e… - erretti42 : @Enzo_Bernardini È insieme ridicola e penosa. E questa ha fatto il Ministro. I risultati purtroppo li abbiamo visti - Naty15949970 : @annazc11 @YamanFanPageIta Can e Diletta erano a Fiumicino ieri e si sono imbarcati insieme, non solo ...diletta ch… -