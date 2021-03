Vi ricordate di Fabio Falco? Ecco che fine ha fatto oggi: vive un sogno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fabio Fulco sta vivendo un sogno, quello della paternità a 50 anni. L’attore e la compagna Veronica Papa aspettano una bambina e non potrebbero essere più felici. Fabio Fulco è l’attore noto per aver recitato in molte fiction di successo quali Incantesimo, Don Matteo, Le Tre rose di Eva, Un posto al sole e tanti altri, oltre ad Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Fulco stando un, quello della paternità a 50 anni. L’attore e la compagna Veronica Papa aspettano una bambina e non potrebbero essere più felici.Fulco è l’attore noto per aver recitato in molte fiction di successo quali Incantesimo, Don Matteo, Le Tre rose di Eva, Un posto al sole e tanti altri, oltre ad

Advertising

Floris_Fabio : Ma vi ricordate quando all'inizio giravano video di gente in Cina che sveniva di colpo per il #COVID?19 ?? sembra una vita fa?? - fabio_botteon : RT @NicolaPorro: Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a vaccinar… - digioia_fabio : RT @NicolaPorro: Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a vaccinar… - fabio_falzone : Ve lo ricordate #romanzopopolare? Il #cinema di #mariomonicelli ora a #effettonotte su @TV2000it - Fabio_V79 : RT @inaltoicuori_5S: -