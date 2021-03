Uomini e Donne oggi 24 marzo: incidente in studio per Gemma Galgani (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 24 marzo: incidente in studio per Gemma Galgani che cade dalle scale e si sbuccia le ginocchia. Gemma Galgani sarà la protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 24 marzo. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, infatti, alle 14.45 dovrebbe andare in onda la prima parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 24 marzo 2021), anticipazioni puntata 24inperche cade dalle scale e si sbuccia le ginocchia.sarà la protagonista indiscussa della puntata diin onda, mercoledì 24. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, infatti, alle 14.45 dovrebbe andare in onda la prima parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - amoredimezzo : - protestare contro il femminicidio e la violenza sulle donne, facendo capire che i veri uomini non sono quelli che… - vivi_fede : Non li ha accoppiati uomo-uomo e donna-donna, infatti da 2 donne non potrà mai nascere un figlio, e così da 2 uomin… -