Ultrapop Festival 2021 | Luca Ward ospite stasera in streaming su Twitch

L'Ultrapop Festival 2021 chiude la giornata del 24 marzo 2021 con l'appuntamento con Luca Ward, una delle voci più riconoscibili e amate d'Italia, ospite su Twitch oggi dalle ore 22:00 in streaming, dove ci parlerà del suo passato, presente e soprattutto futuro! Luca Ward è uno dei personaggi più prolifici e apprezzati nel settore del doppiaggio in Italia, e senza dubbio tra le voci più riconoscibili ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultrapop Festival Ludovica Martino, i suoi consigli ai giovani attori: 'I provini sono l'occasione per farsi conoscere' Ludovica Martino è la madrina dell'UltraPop Festival 2021 e la protagonista del panel di ieri pomeriggio a lei dedicato. A Star Is Born, proprio come la giovane interprete di Eva Brighi in Skam Italia, acclamata serie adolescenziale ...

Aldo, Giovanni e Giacomo, il loro rapporto coi fan e i meme: 'Ce li scambiamo come figurine' Il bello della diretta è ancora più bello con una diretta insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo : durante la nostra intervista all'Ultrapop Festival 2021, il trio comico ha raccontato come si sia evoluto il rapporto con i fan , dopo trent'anni di carriera, svelando che oggi si scambiano i meme sulle loro scene più iconiche, come ...

UltraPop Festival 2021: nel programma di mercoledì 24 marzo anche Luca Ward e Matteo Rovere Cinematographe.it - FilmIsNow UltraPop Festival 2021: il programma di mercoledì 24 marzo UltraPop Festival si terrà dal 21 al 25 Marzo 2021 su Twitch, Youtube e Facebook, dove si parlerà di film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia.

UltraPop Festival 2021: Luca Ward e l’importanza della voce Il noto attore e doppiatore sarà ospite della quarta giornata di UltraPop Festival e durante la live parlerà delle sue ultime esperienze, tra cui l’aver nuovamente doppiato Keanu Reeves nel videogame ...

